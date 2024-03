William Shakespeare trifft auf Ulrich Seidl

Zugegeben, beide Werke spielen im Sommer. Was liegt also näher, als Shakespeares Klassiker "Sommernachtstraum" und Ulrich Seidls Kultfilm "Hundstage" in einem Mash-up aufeinandertreffen zu lassen? Dieser Herausforderung stellt sich Ernst Kurt Weigel mit seinem bernhard ensemble ab 6. April im Off Theater in Wien.