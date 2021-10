Um auf einem Flohmarkt erfolgreich einzukaufen, braucht es Adleraugen, Chuzpe und Ausdauer. Wer das nicht mitbringt, kann gleich heimgehen ...

Nein, Schmäh! Natürlich kann man sich auch von Stand zu Stand treiben lassen und schauen, ob ein Schnäppchen in den Schoß fällt. Wenn man aber auf der Suche nach bestimmten Gegenständen, Kleidungsstücken oder Möbeln ist, tut man gut daran, mit dem richtigen Mindset an die Sache heranzugehen. Denn nur weil es sich um Second Hand handelt, heißt das leider noch lange nicht, dass einem alles nachgeworfen wird.

Doch keine Sorge: Wir haben Insider-Tipps für dich, wie du von einem Gelegenheits-Shopper zum/zur SchnäppchenjägerIn wirst!