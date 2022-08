Techno ist eine von Synthesizern und minimalistischen, aber basslastigen Grundrhythmus dominierte Musikrichtung, die ihren Anfang in den 80er-Jahren nahm. Was in damaligen Zeiten noch als politisch initiiertes Ausdrucksmittel einer Jugendkultur galt, ist mittlerweile zum festen Bestandteil einer frei zugänglichen Clubkultur geworden. Das macht sich nicht zuletzt an der Fülle neu entstehender Kollektive und Clubs bemerkbar, die sich explizit der Tanzmusik widmen.