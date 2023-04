Das Kollektiv ANANAS liefert dagegen eher schnellere, kreative Techno-Sets. Vertreter:innen trifft man häufig im WERK an den Turntables, oder auf ausschweifenden Afterhours, inklusive Darkrooms.

Ebenfalls wichtig zu kennen: Acid Lambada bringt mit Electro-Techno und Breaks ebenso frischen Wind in die Nachtszene. Bei Off The Grid steht neben Nonkonformismus die Genrevielfalt im Zentrum, die die soziale Vielfalt der Gründungsmitglieder widerspiegeln soll. Musikalisch bringen DJ defizit, B.Rank und Co. Electro, UK Bass, Garage, Grime bis hin zu Broken Techno in die Clubräume. Einen ähnlichen Grundgedanken hat auch A Party Called Jack: Das Kollektiv versteht sich als Plattform zur Unterstützung von Künstler:innen unterschiedlicher musikalischer und kultureller Wurzeln, mit dem erklärten Ziel, eine diverse Gesellschaft und kollektive Partizipation zu ermöglichen.