Gürtel Gold Rave

Noch steht kein Fixtermin am Programm, so viel ist aber sicher: der Emil-Maurer-Park soll auch heuer wieder zum urbanen Rave-Epizentrum der Wiener Innenstadt werden. Mit Musik, Drinks und heimischen Kollektiven, die fetzigen Technosound to go aufdrehen. More TBA!