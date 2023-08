Jubiläumsfeier bei freiem Eintritt

Nun feiert der Club am 14. August Geburtstag, bei freiem Eintritt und mit einem Line-Up, das sich auf jeden Fall sehen lassen kann. Auf der Agenda stehen immerhin 15 Stunden non-stop Techno-Musik von 14 renommierten DJ’s aus dem In- und Ausland – Headliner ist der deutsche Musikproduzent Karotte. Untertags hält der Outdoorbereich mit Beachfeeling kühle Drinks am Pool bereit.