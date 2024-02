Coole Semester-Openings für das SS 2024:

USI-Clubbing im U4

Das Universitäts-Sportinstitut (USI) eröffnet mit Anfang März den neuen Semesterbetrieb in der Kellerbar im U4. Nach den ersten Vorbereitungswochen verbringt man dort unter Kommiliton:innen einen gemeinsamen Abend. Everybody is welcome, nicht nur Sportskanonen.