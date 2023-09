Die Vienna Club Commission (VCC) hat eine Online-Umfrage zum Thema "Sicherheit im Wiener Nachtleben" von 1. März bis 17. April diesen Jahres durchgeführt. Zentrales Anliegen der Umfrage war, "einen Status quo zur Sicherheitssituation in Wiener Clubs für das Publikum und für alle Personen, die im Club- und Veranstaltungskontext beschäftigt oder beruflich tätig sind, zu erheben", so die VCC. Über 2.000 Personen haben an der Befragung teilgenommen.

Die Ergebnisse wurden nun am Donnerstag beim Wave Vienna Festival präsentiert - und weisen auf einige Missstände hin.

Die zentrale Frage lautete "Wie sicher fühlst du dich im Wiener Nachtleben?". Auf einer Skala von 1 bis 10 (wobei 10 als “sehr sicher” galt) haben rund 60 Prozent aller Befragten ihr Sicherheitsgefühl mit 7 oder höher bewertet, 22 Prozent hingegen mit 4 oder weniger.