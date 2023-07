Welcher ist euer Lieblingsclub in Wien – und warum?

Die Grelle Forelle. Es gibt in Wien leider nicht viele Clubs, die an den Berliner Flavour eines harten Techno-Clubs herankommen. Die Forelle schafft es dank Lamba Soundanlage, fein kurierten Bookings und strenger Door Policy am ehesten, in dieser Liga zu spielen.