Warehouse St. Pölten: FYS – City of Death – Halloween Extreme

Der Name der Veranstaltung City of Death spricht ja eigentlich schon für sich. Was euch aber tatsächlich am 31. Oktober im Warehouse St. Pölten erwartet? Neben dem visuellen Horrorwahnsinn servieren die Residents von Switch! und FYS wieder qualitativ hochwertigen Drum & Bass. Musikalische Abwechslung bieten die Dj’s One Million und Black Market am Hip-Hop-Floor.