Grelle Forelle: Voxnox X Impulse w/ Alignment, Lucinee, Sept

Ausgerechnet zu Halloween kommt das Berliner Label Voxnox das erste Mal für ein Auswärtsspiel nach Wien, bei dem die Grelle Forelle zum Hexenkessel dampfender Beats wird. Den Mainfloor heizen die Residents Alignment, Lucinee und Sept ein, am KITCHEN Floor halten euch hingegen treibende Rhythmen und Grooves von den Wiener All Stars RPM, OKRIM und EMANUEL in Bewegung.

Start: 23 Uhr, Eintritt: TBA