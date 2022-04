Nicht am falschen Ende sparen

Sparen sollte man jedoch nicht am falschen Ende. Eines dieser falschen Enden ist etwa das Catering: "Die Qualität der Speisen und ein guter Service bleiben den Gästen oft in Erinnerung und heben zudem die Stimmung." Auch bei den Hochzeitsfotos sollte man nicht knausern und stattdessen in einen Profi investieren, um späteren Enttäuschungen vorzubeugen.

Aber nicht nur für die Brautleute selbst, auch für die Gäste sind Hochzeiten oft mit einem Kostenaufwand verbunden. Schließlich ist es üblich, dem Brautpaar mit einem Zuschuss für die Flitterwochen (oder eben die Hochzeit selbst) auszuhelfen. Wer schon mal auf einer Hochzeit war, weiß, dass Geldscheine-Origami eine echte Kunst sein kann. Da kann es schon mal passieren, dass man innerhalb kurzer Zeit auf mehreren Hochzeiten eingeladen ist – und dementsprechend knapp bei Kasse ist.