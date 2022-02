Anfahrt: Mit dem Zug nach Bad Vöslau (zum Beispiel mit den Linien S 4, REX 1, REX 3) / von dort zu Fuß ca. 1-1,5 Stunden bis zur Kängurufarm

Quert man Bad Vöslau, kommt man am Kurhaus sowie Kurpark und dem Thermalbad vorbei. Dann geht es auch schon in die Natur, den Harzberg hinauf. Am Känguruhof ist nicht nur für das Bedürfnis nach niedlichen Tieren gesorgt, sondern auch fürs leibliche Wohl im angrenzenden Schutzhaus. Und wer den Fußmarsch nicht mehr auf sich nehmen möchte, ruft einfach eines der lokalen Taxiunternehmen an.

Mit dem Schiff in die Wachau