Kleine Geschenke machen Freude

Vorabtipp: Ein Geschenk-Klassiker wie Windeltorte und Co. macht sich als Mitbringsel für die Babyparty oder auch Taufe immer gut. Am besten sprecht ihr euch in der Gruppe ab, wer was dazu beisteuern möchte. Die Torte kann man dann selbst basteln oder, falls die Zeit fehlt, auch einfach bestellen. Glaubt uns, werdende Eltern werden es euch danken!

Ihr seid auf der Suche nach Geschenken? Hier eine kleine Auswahl:

MilaBoo-Windeltorte mit Teddybär

MilaBoo-Kinderwagen Windeltorte

Windeltorte Apfel mit Greifwurm aus Holz

Windeltorte in grau für Mädchen oder Jungen

Baby Box-Geschenkset für Neugeborene