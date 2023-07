Das Strandbad Stadlau ist durch Bojen in zwei Bereiche geteilt: Einen Nichtschwimmer:innen- und einen Schwimmer:innen-Bereich, was das Plantschen noch genussvoller macht. Auch der Eingang ins Badewasser ist flach und eignet sich so perfekt für die Kleinen. Hier findet sich auch eine Sandkiste zum Burgenbauen.

Am Mühlwasser 6, 1220 Wien