Familienbadestrand

Donauinsel / 1220 Wien

Vorzüge: Kinderfreundliches Areal

Dieser Strand hält, was sein Name verspricht: Der Bereich ist durch vorgelagerte Inseln geschützt und bietet so sicheren Badespaß. Große und kleine Gäste können sich am Kinderspielplatz austoben und dann beim Eisstand oder im Restaurant schmausen. Auch hier gilt Hundeverbot.