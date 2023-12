Platz 110 des TERPECA:

Ein mysteriöses Labor und eine Reise durch die Zeit? Gemeinsam wagen sich die Teilnehmer:innen in das Labor und müssen das Portal in Raum und Zeit stabilisieren. Noch dazu führt besagtes Portal in die Epoche von Christoph Kolumbus. Was erwartet die Spieler:innen auf der anderen Seite?

Spieldauer: 65 Minuten

Anzahl der Spieler: 2-6