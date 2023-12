Edelweiss Center: größte Boulderhalle Österreichs

Last but not least: Das Edelweiss Center in der Innestadt rühmt sich mit dem Titel der größten Boulderbar des Landes. Die Kletterfläche erstreckt sich über 1.100 Quadratmetern auf fünf Etagen, zwei unterschiedliche Kippwände und 350 Farbboulder mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Zudem gibt es einen Fitnessbereich mit verschiedenen Geräten, um die Muskeln aufzuwärmen. Auch hier werden verschiedene Kurse und Workshops geboten, ob Einzeltraining oder in der Gruppe.

Wo: Walfischgasse 12/2, 1010 Wien