Pubquiz in Wien: Ein Quiz für jeden Wochentag

An alle Erwachsenen, die nicht gerne spielen: Habt ihr schon einmal an einem Pubquiz teilgenommen? Ein Raum voller rauchender Köpfe, die heftig diskutieren und sich dann mit kühlen Getränken erfrischen: Wenige aufregende Aktivitäten sind so risikoarm für Leib und Seele und setzen trotzdem eine massive Ladung Adrenalin in Gang!