Und weil beim Selberpflücken das Obst noch viel besser schmeckt, freuen wir uns, dass die Brombeersaison in den Startlöchern steht. Die Früchte wachsen auf Sträuchern – schonend für den Rücken! Den Reifegrad erkennt man an der Farbe und daran, wie leicht sich das Obst von der Pflanze löst. Also immer nur tiefschwarze Beeren pflücken, die sind am süßesten.

Hier kannst du Brombeeren in Wien und Umgebung selbst pflücken: