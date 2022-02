Das Cafe ist bewusst auf die Unterhaltung von Kindern ausgerichtet. In der Lauserpause können sich die Kleinen in zwei separaten Spielräumen an das Holzspielzeug und Puppenhäuser wagen, in der Kinderküche kochen, am Gerüst turnen, rutschen, sich verkleiden und in Bücher vertiefen. Hier ist alles vorhanden, was Kinderherzen höher schlagen lässt. Für Erwachsene wird dagegen köstlicher Bio-Cafe aus einer Wiener Rösterei, Tee, diverse Erfrischungsgetränke, Wein von heimischen Winzern und leckere Kuchen angeboten. Im Eintrittspreis ist außerdem eine stärkende Jause für die Kleinen inkludiert.

Nordpolstraße 4, 1020 Wien