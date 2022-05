Knusprig, flaumig weich, klassisch nur mit Butter oder doch mit köstlicher Füllung: Das französische Gebäck gibt es in vielerlei Variationen. Auch in der Zubereitung kann das Kipferl aus Blätterteig vom Original abweichen und daher geschmacklich variieren. Wo man die besten Croissants in Wien findet? Das zeigen wir euch hier.