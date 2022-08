Die größte Deponie in Österreich

Seit der Eröffnung in den 1960er-Jahren ist sie die größte Mülldeponie des Landes und deshalb wichtiger Bestandteil der Wiener Abfallwirtschaft. Was den Rautenweg von anderen Mistplätzen unterscheidet, ist, dass hier kein unbehandelter Rest- und Sperrmüll gelagert wird. Das ist in Österreich nämlich seit 2008 verboten. Stattdessen landen hier nur die Abfälle den Müllverbrennungsanlagen.

Artenschutz am "Beag aus Mist"

Je mehr Asche und andere Reste in der Deponie aufgeschüttet werden, desto größer wird der sogenannte “Beag aus Mist” – die höchste Erhebung der Donaustadt! Der “Mount-Everest des 22.” ist im Übrigen der Lebensraum von Pinzgauer Ziegen, die auf dem Gelände als natürliche Rasenmäher “arbeiten”.

Dies ist nicht nur für die MA-48 praktisch, da sie sich nicht um den Erhalt kümmern müssen. Auch dem Artenschutz hat die Ziegen-Ansiedlung geholfen: Anfang der 1990er-Jahre gab es nämlich nur noch an die 200 Exemplare dieser Rasse. Mittlerweile wurden am Rautenweg schon über 100 Kitze geboren!