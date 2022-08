Im Hier und Jetzt – so soll man leben. Aber wir können es uns nicht verkneifen, ein bisschen in die Zukunft zu blicken. Denn dort am Horizont winkt der Herbst mit seinen neuen Projekten, Schulanfang und kulturellem Overload. Wie also gegen den Sommerende-Blues ankämpfen, der langsam in die Knochen kriecht? Mit chilligen Abenden im Freiluftkino, Spaß bei Outdoor-Events, lauschigen Konzertabenden oder kühlen Drinks.

Wer noch ein bisschen Orientierungshilfe braucht, welche neuen Attraktionen die Stadt zu bieten hat, ist hier genau richtig. Neue Lokale, Theaterstücke, Konzerte, Festival und Co: Wir helfen dir, den Überblick zu behalten und all das zu erleben, was zu dir passt!

Was ist neu in Wien im August?