Wer Rezepte mit dem beliebtesten Steinobst-Duo Apfel & Birne nachkochen will, muss dafür nicht einmal das Börserl zücken. Denn in Wien (und in vielen Teilen Österreichs) gibt es freie Obstbäume, deren Früchte allen zugutekommen.

Bevor wir jedoch verraten, wo man diese Bäume findet, ist es nötig, die Fair-Use-Regeln anzusprechen. Denn natürlich kann dieses kostenfreie System nur funktionieren, wenn für den eigenen Bedarf gepflückt wird. Also bitte nur so viele Früchte ernten, wie man für ein Rezept benötigt!

Wer sich außerdem öfter am freien Obstbestand bedient, könnte auch an dessen Erhalt mitarbeiten. Die Rede ist von finanzieller Unterstützung oder aber von Gartenarbeit.