Leider macht dieses kleine Prachtstück nicht pünktlich zum Frühlingsbeginn am 20. März auf. Es lohnt sich trotzdem, den japanischen Park bis zum Saisonstart am 1. April in Erinnerung zu behalten. Er wurde als Ode an das Kulturabkommen zwischen Setagaya (Stadtteil Tokios) und Döbling (19. Wiener Bezirk) in den 1990ern erbaut. Der Garten gleicht seinen japanischen Pendants aufs Haar und ist zu jeder Jahreszeit einen Besuch wert.