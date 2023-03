Apropos Museum: Der Park und die Stufen beim Haus des Meeres bieten ebenfalls einen Outdoor-Treffpunkt, wobei sich die wohl bekannteste Chill-Treppe Wiens zweifelsohne am Urban-Loritz-Platz befindet.

Die perfekte Mischung aus Beton und Wasser bietet zudem der Brunnen am Karlsplatz, an dessen Rand in Sommernächten schon mal ausgelassene Spontan-Partys gefeiert werden.

Abseits des Stadtkerns

Der Augarten ist zu Recht ein beliebter Treffpunkt, wahrscheinlich auch wegen der ungewöhnlichen Park-Architektur im “quadratisch-praktisch-gut”-Format.

Etwas wilder und naturbelassener sind der Schweizergarten beim Hauptbahnhof oder der Türkenschanzpark in Währing. Ersterer steht im krassen Kontrast zum nachbarlichen Verkehrsknotenpunkt und bietet viel Platz für größere Picknicks. Letzterer ist mit seiner Lage im 18. Bezirk etwas abseits vom Schuss, fühlt sich dafür aber so gut wie nie überfüllt an.