Hochzeit am Schiff: In den Ehehafen einlaufen

Fans der Sitcom "The Office" werden sich bestimmt an die Hochzeit von Jim und Pam auf dem Schiff bei den Niagarafällen erinnern. Zwar gibt es in Wien keine Wasserfälle, dafür aber eine Schiffsfahrt in Wien oder in die Wachau, bei der man standesamtlich heiraten und anschließend gemeinsam mit Verwandten und Freund:innen feiern kann. Die DDSG Blue Danube bietet drei verschiedene Optionen für eine Hochzeit auf der Donau.