Kleinere Gartenanlagen zum Entdecken:

Auch kleinere Anlagen der japanischen Gartenkunst lassen sich in Wien finden, wie etwa der japanische Steingarten "Seigaiha teien", der im Hof 2 des Campus der Universität Wien in der Langen Gasse zu finden ist. Mit seiner Steinanordnung soll den Lauf des Wassers widerspiegeln, vom Quellwasser aus den Bergen, der durch mehrere Flüsse schließlich ins Meer mündet.

Schon gewusst? Ein netter, kleiner Park in Floridsdorf, der Tora-San-Park wurde nach der gleichnamigen in Japan populären Filmfigur "Tora-san" benannt. In vielen Filmen, die zwischen 1986 und 1996 entstanden sind, ist die Figur aufgetreten, auch in Wien: 1989 wurde der Film "Tora-San in Wien" bei einem Heurigen in Strebersdorf gedreht. Der Park in Floridsdorf wurde 2009 eröffnet, einerseits für das 20-jährige Jubiläum der damaligen Filmaufnahmen, sowie auch für die damals 22-jährigen bestehenden Beziehungen zwischen Floridsdorf und dessen Partnerbezirk Katsushika in Tokyo. Im 21. Bezirk lässt sich daher auch ein Gedenkstein für die Filmfigur finden, sowie ein kleines Areal mit einem japanischen Zen-Garten mit Kies und einer kleinen Ansammlung verschiedener, japanischer Ahorngewächse. Diese leuchten dann besonders im Herbst in vielen Gelb- und Rot-Tönen.