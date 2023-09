Es wäre doch gelacht, wenn es in Wien kein japanisches Karaoke-Lokal gäbe. Zum Glück bietet das Nihonbashi in der Innenstadt genau das an, was in Japan ganz normal ist: Private Räume, in denen man in der eigenen Freundesgruppe zum Singen kommt. Die Liederauswahl passt wie die Faust aufs Auge: 30.000 Songs, bestehend aus japanischen Klassikern, internationalen Hits und beliebten Evergreens aus Asien, stehen zur Verfügung.

Nihonbashi

Kärntnerstraße 44, 1010 Wien