Pünktlich zum Frühlingsbeginn hat auch der Waldseilpark Kahlenberg seine Pforten geöffnet - hier fühlt man sich wie in einem Dschungel, in dem man sich durch das Dickicht der Äste quasi "durchklettern" muss. Der Park bietet verschiedene Kletterparcours mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden, die sowohl für Erwachsene als auch für Kinder geeignet sind. Ausgestattet mit einer Kletterausrüstung steht dem Klettererlebnis nichts mehr im Wege, geschultes Personal ist immer in der Nähe und greift bei Bedarf ein. Außerdem wird man am Kahlenberg mit einem atemberaubenden Blick über Wien belohnt.

Bevor man sich jedoch für eine Klettertour entscheidet, sollte man die Wetterverhältnisse genau beobachten und sich vorher auf der Website informieren. Bei starkem Wind werden Teile des Parks gesperrt.