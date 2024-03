Kraft der Kräuter

Hinter Heilkräuter Karo steckt die ausgebildete Kräuterpädagogin Karoline Puchinger, die ihre Salben selbst mischt und Unmengen an Wissen rund um Pflanzen besitzt. Sie bietet Wanderungen am Cobenzl oder private Kräuterführungen in ihrem Garten an.

Wann: Termine werden telefonisch vereinbart

Wo: Am Cobenzl, 1190 Wien