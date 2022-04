Der Klassiker in Wien: 12 Werkstätten, sechs Ateliers und drei Gastateliers bieten viel Raum für handwerkliche und künstlerische Produktion. Dieses Angebot richtet sich vor allem an gestaltende KünstlerInnen und DesignerInnen, die sich in einer der WUK-Gruppen engagieren möchten. Sollte man aber ein spannendes Projekt ins Auge gefasst haben, kann man sich immer noch bei den einzelnen Vereinigungen nach möglicher Zusammenarbeit erkundigen.

Adresse: Währinger Straße 59 / 1090 Wien

Öffnungszeiten: Je nach Werkstätte unterschiedlich – hier gibt's alle Infos

Hilfe zur Selbsthilfe: In der Bikekitchen wird dieser Leitspruch laufend umgesetzt. Der Verein zur Förderung der Fahrradkultur sieht sich als offene Wohnküche, wo begeisterte RadlerInnen gemeinsam an den Drahteseln rumschrauben können. Unterstützung gibt es in Form von Ersatzteile und sogar alten Rädern, die auf ihr neues Leben im Wiener Verkehr warten.

Adresse: Goldschlagstraße 8, 1150 Wien

Öffnungszeiten: Donnerstags von 17:00 bis 21:00 Uhr