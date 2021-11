Es gibt Grund zum Feiern, aber du hast eigentlich überhaupt keinen Bock, dass die eigenen vier Wände dafür herhalten müssen? Zu deinem Glück gibt es in Wien zahlreiche Locations, in denen du deine Liebsten in Wohnzimmer- oder Club-Atmosphäre zusammentrommeln kannst, je nach Anlass, Lust und Laune.