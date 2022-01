Dass sich Theaterbesuche nicht nur für Erwachsene eignen, zeigen Kleinkunstbühnen, die sich der Kinderunterhaltung widmen und ein buntes Programm für die ganze Familie anbieten. Die Liste der Wiener Kinderbühnen enthält insgesamt ein breites Spektrum an Genres, so zum Beispiel Musik-, Sprech- und Tanztheater, als auch interaktive Aufführungen. Wenn sich die Kleinen nach Kasperl & co sehnen, empfiehlt sich ein Besuch in einem der schönsten Figuren- bzw. Puppentheater Wien’s.

Das sind die schönsten Puppentheater in Wien: