L'Orient: Marrokanisches Flair

Auch das Restaurant in der Rotensterngasse im 2. Bezirk hat sich bereits auf den Ramadan eingestellt und bietet eine breite Palette an Köstlichkeiten aus Marokko an. Begonnen wird mit einer Suppe, Datteln, verschiedenen kleinen Vorspeisen und Hauptgerichten, die von der sonstigen Speisekarte abweichen können. Wer aber Lust auf Couscous, Tajine oder Linseneintopf hat, sollte unbedingt zugreifen. Den süßen Abschluss bildet das Dessert des Tages. Auch die Getränkekarte überzeugt mit hausgemachten Limonaden, Mocktails und Tee. Das Restaurant wurde von Gault-Millau mit einer Haube ausgezeichnet.

Wo: Rotensterngasse 22, 1020 Wien