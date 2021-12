Mit dem Kauf dieser Produkte wird jedes Jahr ein ganz bestimmtes Projekt unterstützt. Heuer soll Kindern, die aus schwierigen Verhältnissen stammen, eine Auszeit in einem Feriencamp in Loosdorf ermöglicht werden. Auf der Webseite finden sich Craft-Beer, Kinderbücher für Erwachsene und auch ein Plüschtier – natürlich alles in Krampus-Gestalt.