Die Bootik 54 ist eine der bekanntesten und größten Anlaufstellen für Vintage-Mode in Wien. Von der perfekten Levi's über authentische Band-Shirts bis hin zu klobigen Lederjacken findet ihr in zwei aneinander angrenzenden Shops alles, was das Vintage-Herz begehrt. Alle paar Monate gibt es außerdem den Kiloverkauf im Lager, wo man einen Kilo Mode um 10 Euro ergattern kann.

Wo?: Neubaugasse 54, 1070