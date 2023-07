Auf zum Hermannskogel

Dieser Stadtwanderweg hat es ordentlich in sich – etwa zehn Kilometer lang wandert man den 544 Meter hohen Berg durch den Wiener Wald hinauf. Der Hermannskogel ist zwar nicht der Mount Everest, jedoch der höchste Berg im Wiener Stadtgebiet, weshalb man die körperliche Anstrengung nicht unterschätzen sollte.

Die Route beginnt man am besten bei der Endstation der Buslinie 39A und folgt den gelben Markierungen. Oben angekommen, wird man mit einem herrlichen Ausblick auf der Habsburgwarte belohnt. Allerdings sollte man die Öffnungszeiten der Warte beachten: Von April bis Oktober hat das Gebäude nur bei Schönwetter an Samstagen von 13 bis 18 Uhr offen, an Sonn- und Feiertagen von 10 bis 17 Uhr.