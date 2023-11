Türkenschanzpark: Toben und tanzen im Park

Die weitläufige Parkanlage eignet sich hervorragend zum Toben und Spielen: Karussells, eine Schaukelpferde-Ranch und eine Charity-Lebkuchenwerkstatt am Wochenende bringen Kinderaugen zum Leuchten.

Außerdem wird an ausgewählten Tagen ein spezielles Kinderprogramm geboten: Am Sonntag, den 3. Dezember gibt es ab 14:00 Uhr etwa eine Riesenseifenblasenshow, am 8. Dezember teilt der Nikolaus ab 15:00 Uhr persönlich Süßigkeiten aus.