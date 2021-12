In Wien und nahe bei Wien gibt es noch ein paar feine Adventmärkte, die vielleicht nicht so bekannt sind wie Weihnachtstraum, Spittelberg und Co., aber mindestens genauso sehenswert.

Corona-bedingt finden einige heuer leider nicht statt. Wir haben trotzdem ein Empfehlungen für euren Christkindlmarkt-Enspurt gefunden: