Was steht auf deiner Wishlist für Wien?

Seit Corona habe ich die Lokale eigentlich nicht mehr auf dem Radar. Und außerdem ist Wien eher keine Stadt, die einen immer überrascht. Also wenn du in Bangkok vor die Haustür trittst, dann kannst du täglich etwas Anderes erleben. In Wien ist das nicht so, was natürlich auch etwas Beruhigendes hat.

Ich wohne in Hietzing, was kulinarisch gesehen eine absolute Wüste ist. Aber da habe ich mich letztens gefreut, dass ein neues Ramen-Lokal eröffnet hat. War auch gleich dort und finde es sehr gut!

In welchem Bezirk würdest du gerne wohnen, wenn du es dir einfach aussuchen könntest?

Ich habe immer in der Innenstadt gewohnt, am längsten im 6. Bezirk. Und eigentlich wäre das mein Lieblingsbezirk. Aber mit Kind ist es in Hietzing viel angenehmer, weil man schnell in der Natur ist.