Weitere Grillplätze in Wien

Es muss aber nicht immer die Donauinsel sein. In Wien stehen euch weitere 8 Grillplätze saisonal zur Verfügung, gratis und ohne Reservierung (first come, first serve!):

11. Bezirk, Am Donaukanal, Alberner Hafenzufahrtstraße, Nähe Margetinstraße

Geöffnet von 9 bis 22 Uhr

Erreichbarkeit: Autobus 76A oder 79B bis Station Margetinstraße

Einrichtungen: Parkplatz, Trinkbrunnen, WC, Tisch-Bank-Kombinationen

14. Bezirk, Auhof-Retentionsbecken

Geöffnet von 9 bis 21 Uhr

Erreichbarkeit: Autobus 50A oder 50B bis Station Badgasse, 7 Minuten Fußweg

Einrichtungen: Parkplatz, Wasserstelle, WC, Tisch-Bank-Kombinationen

16. Bezirk, Steinbruchwiese im Ottakringer Wald

Geöffnet von 9 bis 21 Uhr

Erreichbarkeit: Autobus 46A oder 46B bis Station Feuerwache Steinhof, 5 Minuten Fußweg

Einrichtungen: Parkplatz, Trinkbrunnen, WC, Fußballplatz