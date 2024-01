Mike Supancic - Zurück aus der Zukunft

"Die Zukunft ist auch nicht mehr das, was sie einmal war", wusste schon Karl Valentin. Einen neuen Beweis dafür will Mike Supancic liefern. Er berichtet nämlich - einmal mehr gespickt mit zahlreichen Songs - von seinem Ausflug in die Zukunft. Dort hat er u.a. "das künstliche Gewissen" ausprobiert, war Zeuge einer Jugendrevolte mit dem Schlachtruf "Ganz Wien ist heut auf Protein" und hat in seinen Lebensabend im Rockressort Rensenbrink hineingeschnuppert. Liedgut vom "Antiblues Blues" bis zum "Dürum-Langos-Asianudeln-Maronistand Medley" wird ebenfalls aufgespielt. Regie führte übrigens Kabarettistin Nadja Mahleh.