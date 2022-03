Euer aktuelles Programm heißt „Mitten ins Hirn“, das Album gibt es seit 2018. Jetzt haben wir endlich auch wieder mehr Live-Termine. Was erwartet uns also dabei?

Lollo: Wir haben sehr viele Lieder, und einige davon singen wir. Nicht jeden Abend dieselben. Ab und an gibt es Anlässe, bestimmte Lieder zu singen. Dazwischen reden wir gerne über Allfälliges. Natürlich freuen wir uns, wenn etwas nicht allzu Unerfreuliches los ist, auf das wir Bezug nehmen können. In Summe versuchen wir allen Anwesenden einen vergnüglichen Abend, nicht völlig unter unserem gemeinsamen Niveau, zu bereiten.

Was wäre jetzt zum Beispiel Allfälliges?

Lollo: Das mit dem Krieg ist natürlich sehr unlustig, das macht eine schlechte Stimmung. Corona war zum Beispiel ein super Thema, bevor die Leute richtig Angst davor hatten. Da konnte man noch gut Witze darüber machen.

Christoph: Es kommt immer drauf an. Wie war das nochmal? „Humor ist Schmerz plus Zeit …“ oder so?

Lollo (lacht): Du meinst „Komödie ist Tragödie plus Zeit“.

Christoph: So irgendwie. Aber was ich gesagt hab, ist auch nicht schlecht. Also jetzt in Deutschland Witze über den Tsunami zu machen, ginge wahrscheinlich schon wieder. Vor einiger Zeit war das noch nicht möglich. Man muss da immer ein bissl aufpassen.