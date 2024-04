Martina Schwarzmann: "Relatable" Kabarett aus Bayern

Martina Schwarzmann: Vom Klassenclown zur Kleinkünstlerin

Egal, ob aus der Stadt oder vom Land: Was Schwarzmann auch beschreibt – wer kennt es nicht? Wobei Landkinder schon einen kleinen Heimvorteil haben, zumal die Kabarettistin nicht nur am Bauernhof aufgewachsen ist, sondern immer noch auf einem lebt. Dieser liefere ihr den nötigen Raum, ihre Ideen zu entwickeln, verriet die Kabarettistin in einem Interview. Besonders "am Acker" würde ihr vieles einfallen, das sie sogleich in einem kleinen Notizbuch notiert.

Und das macht die humorbegabte Bayerin nicht erst seit gestern: Bereits mit zwölf Jahren schrieb Schwarzmann laut eigenen Angaben ihr erstes Gedicht, bezeichnete sich selbst als "Klassenclown". Trotzdem führte ihr Weg sie nicht geradewegs auf die Bühne. Nach ihrem Hauptschulabschluss verfolgte Schwarzmann den Lehrberuf der Köchin, in dem sie zunächst acht Jahre verblieb. Vor ihrem Durchbruch und ersten TV-Auftritt in "Ottis Schlachthof" anno 2004 stand sie immer wieder mit ihrer Gitarre in Bierzelten und auf Dorfplätzen, lernte mit Publikum umzugehen. Beides sehr fordernde und fördernde Situationen, erinnert sich die Bayerin zurück.