Bereits 2021 kündigte Monika Gruber an, ihre aktive Bühnenkarriere beenden zu wollen, ihr aktuelles und somit letztes Programm trägt den Titel "Ohne Worte".

Via Instagram bestätigte die deutsche Kabarettistin nun abermals: Am 8. März, dem Weltfrauentag, findet in der Olympiahalle München ihre Abschiedsvorstellung statt. "Nach 20 Jahren auf den Bühnen dieser Welt, zwischen Wien und Kleinstürzlheim, ist es mir ein inneres Blumenpflücken, euch am Weltfrauentag zu meiner finalen Vorstellung von ’Ohne Worte’ (...) einladen zu dürfen,” so Gruber zur ihren Fans in dem Videoclip. Wer keine Karten mehr für die ausverkaufte Vorstellung bekommen hat, könne sich immerhin ein Streaming-Ticket via “ServusTV On” sichern.

In Österreich ist Monika Gruber mit "Ohne Worte" noch am 23. und 24. Februar in der Stadthalle Graz zu sehen.