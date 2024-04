Seine Mimik ist sehr reduziert, die Stimme bleibt meist in einer Tonlage – und der Humor ist so trocken, dass es nur so bröselt. Der 25-jährige Alex Stoldt erobert im Nachbarland seit geraumer Zeit die Bühnen. Dabei zeichnet er sich durch viel Selbstironie aus, sowie durch Witze, die gerne an die Grenze des Absurden gehen.

Stoldt ist Teil des Comedy-Kollektivs "4Feinde", gemeinsam mit seinen Kollegen Marvin Hoffmann, Yorick Thiede und Sebo Sam. Das Quartett schaffte es bei seinem ersten Auftritt 2022 quasi im Alleingang, die Lanxess-Arena in Köln mit 3.500 Fans zu füllen – trotz noch relativ geringer Bekanntheit.

Seit dem geht es nur so dahin. Nun ist Alex Stoldt auf seiner ersten Solo-Tour und will den Norddeutschen Humor auch nach Österreich bringen. Was diesen so speziell macht, was die Zuseher:innen bei den beiden Live-Terminen in Wien erwartet und welche österreichischen Kabarettisten er besonders schätzt, verriet der Nachwuchskünstler im Gespräch mit events.at.