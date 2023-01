Es war wie ein großes Treffen unter Freunden: Über 400 Fans versammelten sich am Montag im ausverkauften Wiener Stadtsaal zur Premiere des zweiten Programmes von Dr.Bohl.

Wenn Sie sich jetzt fragen "Dr. Wer?!", dann sind Sie scheinbar nicht oft genug auf Social Media, TikTok und YouTube unterwegs. Auf diesen Plattformen unterhält das junge Brüderpaar Paulus und Benjamin bereits seit einigen Jahren seine stetig wachsende Anhängerschaft mit humorvollen Videos, in denen sie in gestellten Straßeninterviews Klischees über Studierende, aber auch über WienerInnen allgemein aufs Korn nehmen. Dabei schlüpf das Duo, bewaffnet mit einem gelben Pfannenwender als Mikrofon-Requisite, selbst in die diversen Rollen und persifliert diese oft so authentisch, dass sogar manchmal der Verdacht aufkommt, die Aufnahmen könnten real sein: "Bei den Videos mit den hohen Aufrufzahlen glauben wahrscheinlich 50 Prozent, dass die echt sind. Wenn’s ganz viele Aufrufe hat, weiß man, dass die Piefke denken, es ist echt! Das merkt man dann auch in den Kommentaren," verrieten die beiden im Interview mit events.at: