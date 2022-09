Du widmest dich in deinem neuen Programm dem Überthema des „Nett-Seins“. Ist Österreich in Sachen Nettigkeit eine gute Inspirationsquelle?

Es ist natürlich immer die Frage, ob man von einem Individuum auf eine größere Personengruppe schließen kann. Dass man aber in Österreich gerne herumlarviert und dass hierzulande lieber komische Ausflüchte gesucht werden, als Dinge konkret beim Namen zu nennen, ist schon so. Man kann zudem einen leichten Hang zur Schleimerei in der österreichischen DNA verorten.

Wien wurde im vergangenen Jahr zur unfreundlichsten Stadt der Welt gewählt – kannst du das unterschreiben?

Ehrlich gesagt schon. Wenn man ein bissl gereist ist und internationale FreundInnen hat, sagen die oft, dass es schwierig ist, in Wien den Fuß auf den Boden zu bekommen. Dass Wien schon eine Stadt ist, die sehr in ihren Cliquen funktioniert, wo man nicht, wie etwa in Berlin, FreundInnen für eine Nacht hat. Die Herzen der WienerInnen öffnen sich nicht schnell. Was meine internationalen FreundInnen aber auch sagen: Wenn man diese Herzen mal hat, hat man sie für immer.

Was erwartet uns bei „Die kleine Schwester von Nett“? Welche Themen greifst du darin auf?

Ich rede nicht explizit über den Lockdown, aber wir haben halt schon zwei Jahre hinter uns, in denen wir sehr darauf bedacht waren, es in unseren eigenen vier Wänden fein zu haben. Wir haben bei Mjam bestellt, haben Streamingdienste geschaut, haben unsere Wohnungen richtig schön hygge gemacht .... Ich spreche also unter anderem über den „Wohlfühlkapitalismus“, und wie weit wir gehen, um die Vielzahl an Krisen, die uns derzeit umgeben, ein bisschen ausblenden zu können. Es geht viel um die psychische Verfassung in einer krisenbehafteten Zeit.